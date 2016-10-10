Алексей Николаев: "Лично с Мутко не общался"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев отметил, что еще не разговаривал с главой РФС и министром спорта РФ Виталием Мутко. По словам Николаева, свое назначение он обсуждал с гендиректором РФС Александром Алаевым.

– С вами президент РФС советовался перед назначением?

– С ним лично не общался, потому что Виталий Леонтьевич (Мутко. – Прим. "СЭ") находится в командировке. Я разговаривал с генеральным директором РФС Александром Алаевым. Он спросил мое мнение, решение было обоюдным. Во-первых, у меня есть возможность продолжать карьеру, а во-вторых, меня назначили до конца года, чтобы провести осеннюю часть чемпионата.

– Какие темы затронул Алаев?

– Это была деловая встреча, о деталях которой говорить не хочется. (Сергей АСТАХОВ)