16:17 | Футбол — РПЛ

Александр Зуев: "Сюрпризы для ЦСКА? Увидите в воскресенье"

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Полузащитник "Ростова"  Александр Зуев заявил, что его команда постарается не пропустить в матче 16-го тура премьер-лиги против ЦСКА. 22-летний хавбек добавил, что игрокам дончан хватит физической готовности на эту встречу.

- Сюрпризы для ЦСКА? Постараемся не пропустить, а насчет атаки… Секретов раскрывать не буду, - сказал Зуев в интервью клубной пресс-службе. - Все увидите в воскресенье. 

Смотрел последний матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Они хорошо играли, но подвела реализация. Соперник в хорошей форме, поэтому нам нужно хорошо подготовиться. Что касается физической готовности, все хорошо. На концовку года их точно хватит.

"Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. ЦСКА с 26 баллами располагается на третьей строчке. 

Ростов - ЦСКА

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12121

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