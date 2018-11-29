Александр Зуев: "Сюрпризы для ЦСКА? Увидите в воскресенье"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев заявил, что его команда постарается не пропустить в матче 16-го тура премьер-лиги против ЦСКА. 22-летний хавбек добавил, что игрокам дончан хватит физической готовности на эту встречу.

- Сюрпризы для ЦСКА? Постараемся не пропустить, а насчет атаки… Секретов раскрывать не буду, - сказал Зуев в интервью клубной пресс-службе. - Все увидите в воскресенье.

Смотрел последний матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Они хорошо играли, но подвела реализация. Соперник в хорошей форме, поэтому нам нужно хорошо подготовиться. Что касается физической готовности, все хорошо. На концовку года их точно хватит.

"Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. ЦСКА с 26 баллами располагается на третьей строчке.

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