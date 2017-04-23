Александр Зуев: "Крыльям" не хватило реализации моментов в матче с "Рубином"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев после матча 24-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что команде не хватило реализации моментов. По его словам, у команд было много эпизодов для взятия ворот.

– Как всегда, нам не хватило реализации моментов, - приводит "Реальное время" слова Зуева. - Повлияли ли две вынужденные замены? Думаю, не особо. Мы также атаковали, но тренеру виднее.

– Насколько результат можно назвать закономерным?

– У "Рубина" тоже было много моментов, они много раз нас "простили", как и мы их. Может быть, и качество поля немножко помешало, у обеих команд было много стопроцентных моментов, но их не смогли реализовать.

– Сегодня "Крылья" очень часто били по воротам, была такая установка после блестящих ударов в прошлом матче с "Анжи"?

– Да, били, но реализация подвела, в створ не попадали. Будем стараться в следующих играх.