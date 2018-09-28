Александр Ташаев: "Мое самое приятное воспоминание со "Спартаком" - дебют"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в интервью клубной пресс-службе поделился своим самым приятным воспоминанием в составе красно-белых. По словам игрока, его первый матч стал самым запоминающимся.

- Ваше самое приятное воспоминание со "Спартаком"?

- Первая игра. Приятное воспоминание. Вообще дебют, как встретили болельщики. Я им очень благодарен, не ожидал такого приема.

- Ваше любимое занятие помимо футбола?

- Просмотр сериалов. Начал смотреть "Игру престолов", шестой сезон в деле. Пересилил первый сезон, даже второй, потом стало очень интересно.