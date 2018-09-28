11:28 | Футбол — РПЛ

Александр Ташаев: "Мое самое приятное воспоминание со "Спартаком" - дебют"

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Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в интервью клубной пресс-службе поделился своим самым приятным воспоминанием в составе красно-белых. По словам игрока, его первый матч стал самым запоминающимся.

- Ваше самое приятное воспоминание со "Спартаком"?

- Первая игра. Приятное воспоминание. Вообще дебют, как встретили болельщики. Я им очень благодарен, не ожидал такого приема.

- Ваше любимое занятие помимо футбола?

 - Просмотр сериалов. Начал смотреть "Игру престолов", шестой сезон в деле. Пересилил первый сезон, даже второй, потом стало очень интересно.

Дополнительная информация

http://spartak.com/videos/20844851/

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