Александр Тарханов: "Вязанный шмель от болельщиков? Повешу в кабинете"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что команда хорошо провела паузу в турнире, связанную с играми сборных. По его словам, восстановившийся от травмы нападающий Эдгар Манучарян пока не готов проводить на поле 90 минут.

- Манучарян только вернулся, но он не готов играть два тайма. Поэтому он остался в запасе, - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас есть потери - не сыграют Бунаков, Балажиц и Ильин. Команда достаточно хорошо провела паузу.

- Болельщики подарили вам на день рождения вязанного шмеля (талисман "Урала". - Прим. "СЭ"). Какое применение найдете ему?

- Будет висеть в кабинете.

Текстовая трансляция матча "Урал" - "СКА-Хабаровск"