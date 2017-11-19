Александр Тарханов: "Сегодня "Уфа" была сильнее. У нас ничего не получилось продемонстрировать"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Уфы" (0:2) признал, что его команде почти ничего не удалось создать у ворот соперника. Специалист также отметил, что уфимцы хорошо играли на контратаках.

- Угроз воротам соперника было минимум. Только пенальти и штанга в первом тайме, - сказал Тарханов во флеш-интервью. - У "Уфы" было много контратак, могли еще забить. Поэтому считаю, что сегодня они были сильнее.

- Владимир Ильин в перерыве говорил, что вы готовились к активному началу "Уфы".

- Готовиться - это одно. А выйти на поле и продемонстрировать это - другое.Сегодня ничего не получилось продемонстрировать .

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"