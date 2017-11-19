Владимир Ильин: "Ожидали от "Уфы" активного старта, но смотрелось так, будто не ждали"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассчитывает, что во втором тайме матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы" его команде удастся исправить ситуацию и поразить ворота соперника. Среди моментов у ворот уфимцев форвард екатеринбуржцев отметил удар в штангу.

- В первой половине тайма играли неудачно, хотя старались контролировать мяч. - сказал Ильин во флеш-интервью. - Во второй начало что-то получаться. Исходя из этого, попали в штангу, начали создавать какие-то подходы. Надеюсь, во втором тайме продолжим и забьем. Ожидали от "Уфы" активного старта, но смотрелось так, будто не ждали.

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"