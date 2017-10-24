Александр Тарханов: "Приехал бы к нам Неймар - понял бы отмену лимита"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в интервью "СЭ" отметил, что молодежи нужно доверять. По мнению наставника, если ужесточат лимит, у футболистов появится больше шансов для прогресса.
- Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?
– Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет – к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.
– Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?
– Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Дмитрий Хохлов
- Сергей Семак
- Владислав Радимов
- ЦСКА (футбол)
- Александр Тарханов
- Неймар Сантос
- Урал Ек
- Алексей Евсеев
- Массимо Каррера
- Кильян Мбаппе