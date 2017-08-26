Александр Тарханов: "Первое поражение в 8-м туре? Мы очки считаем, а не победы и поражения"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что команда пропустила из-за грубых ошибок, а замены не смогли изменить ход игры. Также специалист заявил, что не считает количество поражений или побед, для него главное – набранные очки.

– Немного владели инициативой в первом тайме, а во втором у нас был отрезок, когда мы немного просели, – сказал во флеш-интервью Тарханов. – Пропущенные мячи – это грубые ошибки. Провели замены, чтобы оживить центральную линию. Две замены провели, чтобы усилить атаку, но пришлось сделать вынужденную. Ильин не очень хорошо играл, хотели что-то поменять, но не сумели.

По старанию хорошо было. Но "Локомотив", конечно, помастеровитей. Но и у нас были моменты, чтобы забивать. Усиление? Да нет, у нас достаточно игроков. Первое поражение в восьмом туре? Мы очки считаем, а не победы и поражения. Очков у нас не так много.

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал"