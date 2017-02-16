16:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Танцюра: "Асильдаров полон решимости, несмотря на возраст"

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Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра прокомментировал переход нападающего Шамиля Асильдарова в махачкалинский клуб. 33-летний форвард подписал контракт с клубом сроком на один год.

– В лице Асильдарова мы подписали зрелого, опытного футболиста, – приводит официальный сайт "Анжи" слова Танцюры. – Несмотря на возраст, он полон решимости играть за свой родной клуб. Шамиль является лидером по духу, который в определенные моменты может повести за собой команду. Уверен, что его опыт очень пригодится "Анжи", и он, несомненно, принесет пользу команде.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/asil_darov_vernulsja_v_anji160217/

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