Александр Селихов: "В первом круге я сделал "Локо" подарок. Если бы не нелепые матчи, боролись бы за золото до конца"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 29 тура РФПЛ против "Ростова" (2:0) рассказал о своей не самой уверенной игре в последнее время.

- Проходных матчей не бывает. На характере добились своего, молодцы, - сказал вратарь красно-белых.

- Каррера сказал, что у вас, возможно, есть какие-то психологические проблемы. Это правда так?

- На самом деле тяжело после "Тосно" и "Ахмата". В Перми вроде все делал правильно, но тоже не все получалось. Надо перебарывать эту ситуацию.

- Как вам схема с тремя центральными защитниками включая Пашалича?

- Мне без разницы с кем именно играть. Пусть хоть Массимо Каррера выходит!

- Когда узнали, что "Локо" чемпион, настроение изменилось?

- До матча не знал результат матча "Локо" - "Зенит". Сказали только в перерыве.

- "Локомотив" взял золото по делу?

- Раз набрал больше очков, значит заслужил. Да и в первом круге я сделал "Локо" подарок. Если бы не нелепые матчи, мы были бы конкурентами до последнего тура. Но победителей не судят. Поздравляю "Локомотив" с чемпионством.

- Какие матчи - самые обидные?

- "Тосно" и "Урал" на выезде. И как раз матч с "Локо", когда вели 2:0. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)