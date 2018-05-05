Александр Селихов: "В первом круге я сделал "Локо" подарок. Если бы не нелепые матчи, боролись бы за золото до конца"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 29 тура РФПЛ против "Ростова" (2:0) рассказал о своей не самой уверенной игре в последнее время.
- Проходных матчей не бывает. На характере добились своего, молодцы, - сказал вратарь красно-белых.
- Каррера сказал, что у вас, возможно, есть какие-то психологические проблемы. Это правда так?
- На самом деле тяжело после "Тосно" и "Ахмата". В Перми вроде все делал правильно, но тоже не все получалось. Надо перебарывать эту ситуацию.
- Как вам схема с тремя центральными защитниками включая Пашалича?
- Мне без разницы с кем именно играть. Пусть хоть Массимо Каррера выходит!
- Когда узнали, что "Локо" чемпион, настроение изменилось?
- До матча не знал результат матча "Локо" - "Зенит". Сказали только в перерыве.
- "Локомотив" взял золото по делу?
- Раз набрал больше очков, значит заслужил. Да и в первом круге я сделал "Локо" подарок. Если бы не нелепые матчи, мы были бы конкурентами до последнего тура. Но победителей не судят. Поздравляю "Локомотив" с чемпионством.
- Какие матчи - самые обидные?
- "Тосно" и "Урал" на выезде. И как раз матч с "Локо", когда вели 2:0. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Aaleks
Да и в первом круге я сделал "Локо" подарок. Если бы не нелепые матчи, мы были бы конкурентами до последнего тура. Не понимаю ,зачем это говрит бред. Детский сд.
22:41
баламошка
"История не терпит сослагательного наклонения"©. Иди тренируйся дальше) А я пока за тобой с дивана внимательно наблюдать буду и советы грамотные давать!
22:29