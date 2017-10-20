Александр Селихов: "В детстве молился на Плетикосу"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов отметил, что может говорить о партнере по команде Артеме Реброве, который восстанавливается от травмы, только в позитивном ключе. Также он признался, что стригся в стиле экс-вратаря красно-белых Стипе Плетикосы.

– После игры с "Ливерпулем", в которой Ребров травмировался, вы поместили в социальной сети фото Артема с пожеланиями здоровья и отметили, что он – лицо "Спартака" и пример для всех.

– Да. По крайней мере для меня Тема пример, каким должен быть человек.

– Артем со всеми может найти общий язык...

– Именно так. Не хочу ничего больше к этому добавлять, характеризовать его. Но до знакомства с ним не предполагал, что Ребров такой. И семьянин, и трудяга, и профессионал. Ну вот, сказал, что не буду ничего говорить, – и все-таки охарактеризовал. (Улыбается) Но могу сказать только хорошее.

– Вашим кумиром детства был Стипе Плетикоса. А теперь вы периодически общаетесь с ним. Известный в прошлом хорватский голкипер "Спартака" дает вам советы?

– Со Стипе мы обычно больше говорим о жизни. Переписываемся по телефону или в социальных сетях. Очень хотелось бы лично пообщаться. Но пока встретиться не удается. Он приезжал на матч с "Тереком" в прошлом сезоне, когда нам вручали кубок. Тогда было столько людей, не успел подойти к нему… Надеюсь, скоро увидимся. В детстве я молился на Стипе. Даже в парикмахерскую ходил с его фотографией, просил, чтобы меня подстригли, как Плетикосу. (Улыбается) Не знаю, чем он меня взял. Когда я был юным и играл в "Спартаке", мы подавали Стипе мячи на матчах. Всегда смотрел на него с открытым ртом. Плетикоса тащил красно-белых, играл здорово.

– Случались в вашей жизни еще удивительные знакомства?

– Да, причем совсем недавно. После матча с "Уралом" журналист у меня спросил: "Сегодня болельщики тепло приветствовали Андрея Диканя, приехавшего на игру. Вы с ним знакомы?" Ответил, что нет, но поклонники не зря скандировали его имя: Андрей этого заслуживает. Он многое сделал для "Спартака", я видел, как он играл. После матча заехал в ресторан поужинать. Вхожу в зал – а там сидит Дикань. Мы познакомились. Вот такое стечение обстоятельств! Верю в судьбу и знаю, что все в жизни не случайно.