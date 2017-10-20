Александр Селихов: "После матчей с ЦСКА и "Локо" думал: "Может, недостоин играть в "Спартаке"?"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов признался, что после нескольких неудачных матчей в составе красно-белых размышлял об уходе из команды. Голкипер отметил, что мечтает о том, чтобы за столичную команду болела вся Россия.

– Было сложно в "Спартаке", – цитирует официальный сайт красно-белых Селихова. – Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в "Амкаре". А потом – оп! Переходишь в "Спартак" – и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.

– Вы о начале этого сезона?

– Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча – с "Арсеналом", ЦСКА, "Локомотивом" и "Тосно". В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в "Спартаке"? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.

– В те сложные моменты мысли об успехах прошлого сезона уже не грели?

– Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация – выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трех турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны – тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате.

Руслан Нигматуллин: "Браво, Селихов!"