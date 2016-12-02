Александр Самедов: "Перевод в дубль? Делаю то, что говорит клуб"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в разговоре с коррепондентом "СЭ" прокомментировал свой перевод в дублирубщий состав команды. 32-летний хавбек также отказался комментировать информацию о переходе в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
- Как восприняли перевод в дублирующую команду?
- Я исполняю то, что мне говорит клуб. То, что мне говорят, я, в принципе, то и делаю.
- Вы поняли решение Семина?
- Я человек, у которого есть свои обязательства. Вот и все. И я делаю то, что мне говорит клуб.
- Какова вероятность, что зимой вы перейдете в "Спартак"?
- Сейчас я ничего комментировать не буду. Мне нечего сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Dexxxter
Самедову 32 уже, до чемпионства спартака не доживёт )))
14:41
Камбоджа Иванов
Ну, всё понятно, Локомотив в этом сезоне кубок России возьмет, а ушедшие "за трофеями" Самедов и Глушаков будут бить себя в грудь и кричать о "спартаковском духе" и "стеночках с забеганиями"
14:40
BATAMAN
К Глушакову за трофеями собрался?
14:39
П_о_в_а_р
Саня, айда к нам в Спартак! Чемпионами становиться будем.
14:31
tryam
ой, блин 1 игра осталась, в дубле проведет и свалит из команды :)
14:30