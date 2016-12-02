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Александр Самедов: "Перевод в дубль? Делаю то, что говорит клуб"

Александр САМЕДОВ и Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр САМЕДОВ и Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в разговоре с коррепондентом "СЭ" прокомментировал свой перевод в дублирубщий состав команды. 32-летний хавбек также отказался комментировать информацию о переходе в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

 
Александр САМЕДОВ.Самедов: стар или суперстар?

- Как восприняли перевод в дублирующую команду?

- Я исполняю то, что мне говорит клуб. То, что мне говорят, я, в принципе, то и делаю.

- Вы поняли решение Семина?

- Я человек, у которого есть свои обязательства. Вот и все. И я делаю то, что мне говорит клуб.

- Какова вероятность, что зимой вы перейдете в "Спартак"?

- Сейчас я ничего комментировать не буду. Мне нечего сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Dexxxter

Самедову 32 уже, до чемпионства спартака не доживёт )))

14:41

Камбоджа Иванов

Ну, всё понятно, Локомотив в этом сезоне кубок России возьмет, а ушедшие "за трофеями" Самедов и Глушаков будут бить себя в грудь и кричать о "спартаковском духе" и "стеночках с забеганиями"

14:40

BATAMAN

К Глушакову за трофеями собрался?

14:39

П_о_в_а_р

Саня, айда к нам в Спартак! Чемпионами становиться будем.

14:31

tryam

ой, блин 1 игра осталась, в дубле проведет и свалит из команды :)

14:30

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