Александр Самедов: "Перевод в дубль? Делаю то, что говорит клуб"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в разговоре с коррепондентом "СЭ" прокомментировал свой перевод в дублирубщий состав команды. 32-летний хавбек также отказался комментировать информацию о переходе в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

- Как восприняли перевод в дублирующую команду?

- Я исполняю то, что мне говорит клуб. То, что мне говорят, я, в принципе, то и делаю.

- Вы поняли решение Семина?

- Я человек, у которого есть свои обязательства. Вот и все. И я делаю то, что мне говорит клуб.

- Какова вероятность, что зимой вы перейдете в "Спартак"?

- Сейчас я ничего комментировать не буду. Мне нечего сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)