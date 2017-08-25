Александр Пуцко: "Федун общается в раздевалке с командой обычно после побед "Спартака"

Защитник "СКА-Хабаровск" Александр Пуцко, который раньше выступал за "Спартак", рассказал, что стипендия в московском клубе составляла 500 рублей. По его словам, люди начали узнавать россиянина после того, как он попал в главную команду.

- Играя в "молодежке" и второй команде, не особо ощущал популярность, - цитирует пресс-служба клуба Пуцко. - Но если попадаешь в главную команду "Спартака", тебя, конечно же, начинают узнавать в лицо многие, прежде незнакомые тебе люди.

Первый день зарплаты в "Спартаке"? В академии ее воспитанникам платят стипендию. Кажется, тогда это было 500 рублей. Купил шоколадок, зашел в "Мак".

Леонид Арнольдович может приехать накануне старта сезона в Тарасовку, на базу. Еще он регулярно заходит после важных матчей в раздевалку команды, Обычно с командой владелец клуба общается после побед, но Леонид Федун может прийти к футболистам и после неудачной игры, стремясь подбодрить ребят.