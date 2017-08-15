Александр Панов: "Уважаю "Зенит", но "Спартак" – это как любимая женщина"

Бывший нападающий сборной России Александр Панов рассказал, что во время стычки с фанатами "Зенита" после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" болельщики красно-белых оскорбляли его. Экс-форвард, в августе вступивший во объединение болельщиков красно-белых "Фратрия", отметил, что не предавал команду из Санкт-Петербурга, за которую выстыпал шесть лет.

– После матча "Зенит" – "Спартак" вас избили?

– Меня облили пивом. Сзади пытались нанести удары, - цитирует "Спорт Уик-энд" Панова. - Один даже ударил, так скажем, исподтишка, из толпы. Но в основном оскорбления звучали.

Конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением.

Я никого не предал. Я в свое время не перешел в "Спартак", хотя мог перейти спокойно и играть в Москве у Романцева. Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… все равно, в общем.

Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из "Спартака" в "Зенит". И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок "Зенита", не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает?

Если бы мне нравился "Зенит", и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне "Зенит" не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но "Спартак" – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам.

Так же для меня "Спартак": я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого.

– Вы теперь полноценный член "Фратрии". Как вас приняли красно-белые собратья?

– Тоже по-разному. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но сейчас я после матча нахожусь среди спартаковских фанатов, и никто мне оскорблений не выкрикивает. Фотографируются и говорят спасибо за игру, за сборную. В этом и есть кайф.

Фанаты "Зенита" набросились на Панова