Александр Панов: "Уважаю "Зенит", но "Спартак" – это как любимая женщина"

Бывший нападающий сборной России Александр Панов рассказал, что во время стычки с фанатами "Зенита" после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" болельщики красно-белых оскорбляли его. Экс-форвард, в августе вступивший в объединение болельщиков красно-белых "Фратрия", отметил, что не предавал команду из Санкт-Петербурга, за которую выступал шесть лет.
– После матча "Зенит" – "Спартак" вас избили?
– Меня облили пивом. Сзади пытались нанести удары, - цитирует "Спорт Уик-энд" Панова. - Один даже ударил, так скажем, исподтишка, из толпы. Но в основном оскорбления звучали.
Конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением.
Я никого не предал. Я в свое время не перешел в "Спартак", хотя мог перейти спокойно и играть в Москве у Романцева. Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… все равно, в общем.
Обидно, что Быстров играл и там и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из "Спартака" в "Зенит". И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок "Зенита", не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает?
Если бы мне нравился "Зенит" и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне "Зенит" не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но "Спартак" – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам.
Так же для меня "Спартак": я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого.
– Вы теперь полноценный член "Фратрии". Как вас приняли красно-белые собратья?
– Тоже по-разному. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но сейчас я после матча нахожусь среди спартаковских фанатов, и никто мне оскорблений не выкрикивает. Фотографируются и говорят спасибо за игру, за сборную. В этом и есть кайф.
ГошаК
Дурачок.
16:35
wedes
так себе баба.
16:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....которую имеют все кому не лень!
15:04
Pleafant
Панов-многоженец.
14:43
Разбанен досрочно
если Вову или Тему называют "иудой", то мне кажется для панова - это даже была бы похвала...
13:17
pushgun
Помнится Александр говорил, что не близок ему нынешний Зенит т.к. там не играет Питерских воспитанников, а только мастеровитые легионеры. Зенит в этом году вернул нескольких воспитанников, Терентьев играет, М. Кержаков в запасе. А у Спартака, что много своих воспитанников и Саша на них ходит смотреть, а не на Промеса, Зе Луиша и Фернандеса? Логика, если она есть странная. Скорее всего причина это старые обиды на Зенит, которые Александр никак не забудет. 1) Сашу мариновали в Зените-2 несколько лет, где он был лучшим бомбардиром и не брали в основную команду. Тогда пришлось уехать в Китай. Тогда в Китае было не так сладко как сейчас. 2) Когда Зенит отпустил Сашу в Сент-Этьен, то обратно когда во Франции не заладилось уже не взяли. И тут пошли ссылки по Динамо и Торпедо. Вот это Александр никак простить и забыть не может. Ветераны Спартака, Зенита и других команд после окончания карьеры футболиста болеют за своих. За что им почет и уважение. Александр кроме того, что не может дать вменяемых объяснений почему болеет за принципиального соперника своего бывшего клуба еще и выставляет это боление на показ. Из чего напрашивается вывод, что это месть за старые обиды.
13:14
Кaраcик
Что ж вы, Александр, за "любимой женщиной" не смотрите? Изменила она вам. И с ЦСКА, и с Зенитом. Причем с Зенитом в извращенной форме.
13:13
Vepr_kb
Скучает по лаврам :)
12:29
serzheo
Походу обидно, что на ТВ не приглашают. Керж - звезда, а Панука все забыли, вот и рвет одно место, не зная как еще отпиариться.
12:17
sozerzator
Чего только не скажешь ради самопиара. Дешевка ((
12:12
Jean4
psv57, ну с помойки то он как раз ушел, бомжи все знаем где обитают. =)
11:46
Пиитерец
Вот и я о том же: Пищевик - команда ноющих девиц, выплакавшая себе медальки в прошлом году. И сейчас занимает свое законное место.
11:32
Sandberg
Неделю назад Зенит их полюбил, в субботу - ЦСКА. И вот теперь Панов нарисовался)
11:20
psv57
Опасно баб на помойках искать
10:59
Odissevs
Саня, молодец. Жаль, что не за "Спартак" играл.
10:28
bep77
Во-во! Баба!
10:14
marksan
Он действительно неадекватный?
10:14