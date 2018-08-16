Александр Панов: "Надеюсь, Еременко принесет пользу "Спартаку"

Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов в интервью "СЭ" выразил радость по поводу подписания красно-белыми Романа Еременко. По его словам, финн мог бы помочь "Спартаку" в противостоянии с ПАОК в квалификации Лиги чемпионов, которое осталось за греками.

– Может быть, "Спартаку" не хватило игрока уровня Романа Еременко, когда тот в форме?

– Слава богу, что "Спартак" его подписал. Надеюсь, когда Еременко выйдет на поле, начнет играть, сможет принести нам пользу. Помню, как он выглядел в ЦСКА – классно! Ханни и Попов по стилю игры похожи на Еременко. Но фишка в том, что один не играет, второй на замене сидит, а третий только готовится вернуться на поле… Отсюда страдает атака. Возможно, Каррера не хочет менять тактику, гнет свою линию, проводит свои замены. Не все в его решениях понятно, хотя ему, конечно, виднее. Короче, есть вопросы. Думаю, можно было бы больше доверять молодым. Тому же Ломовицкому. Не хватает амбициозных игроков в "старте". Тех, кто выходит на поле, как на последний бой. Таких, как Зобнин, Джикия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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