20:42 | Футбол — РФПЛ

Александр Панов: "Футболист "Зенита" - прошлое, фанат "Спартака" - настоящее"

8

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в очередной раз заявил о поддержке московского "Спартака". Ранее он неоднократно говорил, что стал болельщиком красно-белых и даже купил абонемент на их домашние матчи.

В прошлом футболист, а настоящее - фанат!" - написал Панов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.

 

Опрос

Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит"?
голосовать
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

zenitoman

Панов, как и Широков - легенды СПАМа)))

21:48

shpasic

Кокорин в будущем тоже фанат Спартака?

21:39

Flamenco

Шурик! Ты хот лопни хрюканием, Спартаку ничем не поможешь)))

21:34

fedd

Футболистов Зенита с такими заслугами и популярностью за вся историю клуба - единицы. А фанатов СМ миллионы. Так что, если б сейчас сделать вскрытие душонки, то там всё будет сине-бело-голубое, но очень обиженное.

21:29

HTIRLIC

Странный тип. Пьет наверное...

21:28

wedes

жир давит на мозг

21:27

SS-1525-Sergey

Что будет в будущем не написал?

21:15

баламошка

Шурик, не зли немытых, а то они хоть и очень культурные, но злые как собаки.

20:58

Ivenhoe

Надо было за Торпеду топить

20:52