Александр Панов: "Футболист "Зенита" - прошлое, фанат "Спартака" - настоящее"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в очередной раз заявил о поддержке московского "Спартака". Ранее он неоднократно говорил, что стал болельщиком красно-белых и даже купил абонемент на их домашние матчи.

В прошлом футболист, а настоящее - фанат!" - написал Панов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.