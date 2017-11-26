Александр Панов: "Футболист "Зенита" - прошлое, фанат "Спартака" - настоящее"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в очередной раз заявил о поддержке московского "Спартака". Ранее он неоднократно говорил, что стал болельщиком красно-белых и даже купил абонемент на их домашние матчи.
В прошлом футболист, а настоящее - фанат!" - написал Панов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили со счетом 5:1.
zenitoman
Панов, как и Широков - легенды СПАМа)))
21:48
shpasic
Кокорин в будущем тоже фанат Спартака?
21:39
Flamenco
Шурик! Ты хот лопни хрюканием, Спартаку ничем не поможешь)))
21:34
fedd
Футболистов Зенита с такими заслугами и популярностью за вся историю клуба - единицы. А фанатов СМ миллионы. Так что, если б сейчас сделать вскрытие душонки, то там всё будет сине-бело-голубое, но очень обиженное.
21:29
HTIRLIC
Странный тип. Пьет наверное...
21:28
wedes
жир давит на мозг
21:27
SS-1525-Sergey
Что будет в будущем не написал?
21:15
баламошка
Шурик, не зли немытых, а то они хоть и очень культурные, но злые как собаки.
20:58
Ivenhoe
Надо было за Торпеду топить
20:52