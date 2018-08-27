Александр Мостовой: "Не вызвал Акинфеева и Смолова? Ничего страшного, перед ЧМ было что-то похожее"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит ничего страшного в отсутствии голкипера Игоря Акинфеева и форварда Федора Смолова в составе национальной команды на матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

– Не думаю, что отсутствие Акинфеева и Смолова в составе сборной что-то подразумевает. Ничего страшного, не вызвали их, зато вызвали других людей, реже фигурирующих в национальной команде, – сказал Мостовой.

– Может, главный тренер решил дать отдохнуть некоторым игрокам?

– Вряд ли дело в отдыхе, чемпионат России только начался. Черчесов просто рассматривает другие кандидатуры. До ЧМ-2018 все было абсолютно так же. Кто-то вообще до последнего момента не вызывался, а потом попал в список на турнир. Вообще не стоит заострять внимание на том, кого взяли в сборную, а кого – нет, потому что, по сути, у сборной впереди две товарищеские игры. Заявили 25 человек, все равно не все смогут принять участие в этих матчах. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова