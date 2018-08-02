Александр Мостовой: "Бакка - достойное усиление для "Локо"

Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" интерес "Локомотива" к колумбийскому форварду Карлосу Бакке.

- Думаю, что это достойное усиление, игрок, который выступал в "Севилье", "Милане", "Вильярреале", дважды выигрывал Лигу Европы, - сказал Мостовой.

- Звездный час Бакки не позади?

- Тяжело сказать, мы же не знаем, в каком он сейчас состоянии. (Никита АРМАНД)

Минувший сезон форвард провел в испанском "Вильярреале". В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.