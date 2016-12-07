Александр Мейтин: "В клубах РФПЛ подготовлено более 1500 стюардов"

Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, рассказал, что в настоящий момент ведется активная работа по совершенствованию законодательной базы. Он также отметил, что в клубах РФПЛ подготовлено более 1500 стюардов.

– Работа с болельщиками, их комфорт и безопасность - стратегическая часть нашей работы, - сказал Мейтин. - На сегодня нам удалось не допустить серьезных нарушений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан. Клубы совместно с полицией приняли активные меры по обеспечению правопорядка. Мы быстро перестроились на сегодняшние реалии. Тем не менее есть над чем работать.

Есть и глобальные вопросы, которые приходится решать каждый год: видеонаблюдение, СКУД. Это несколько лет работы, и мы все это сделали. Сейчас работаем над проблемой, связанной с обеспечением безопасности за счет контролеров и распорядителей. Полиция только досматривает болельщиков за периметром. В клубах РФПЛ подготовлено более 1500 стюардов. Они имеют квалификацию и удостоверения. Все в рамках реализации приказа министра спорта.

Что касается наличия системы идентификации болельщиков, она обязательна при сертификации стадионов, где играют клубы РФПЛ. Первый стадион "Звезда" в Перми. На эту арену можно пройти по клубной карте со своим ID (индивидуальный номер) или по билету с индивидуальным номером.

Сейчас работаем над совершенствованием законодательной базы. Видно, где есть пробелы, и закон плохо работает. Скоро будут внесены изменения в РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Это коснется контролеров–распорядителей. Они будут нескольких категорий. Кому-то из них будет разрешено применение физические силы. Будет прописано, как работает система идентификации. Будут ужесточены наказания по ряду статей, потому что 1000 рублей никого не останавливает. Мы вычислили наиболее частые нарушения и работаем над ними. Будут запрещены посещения матчей, а также запрет на выездные матчи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)