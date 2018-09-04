Александр Максименко: "Каррера всегда поддержит и даст совет"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в состав молодежной сборной России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы—2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Голкипер поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

-Как вам Массимо Каррера?

- Массимо - всегда положительный человек. Он хороший мотиватор, отличный тренер, который привел нашу команду к чемпионству. Ничего плохого не могу сказать о нем. Он всегда поможет, поддержит, даст совет.

Итальянец возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.