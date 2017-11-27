Александр Коломейцев: "Какая будет погода - в такую "Локомотив" и будет играть"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев отметил, что команда хочет уйти на перерыв на первом месте. По его словам, железнодорожники будут играть при любой погоде, несмотря на сложности календаря.

- Хочется уйти на перерыв на первом месте. Какая будет погода — в такую и будем играть, - приводят "Известия" слова Коломейцева. - Сейчас уже ничего не поменяешь. В этом году последний тур РФПЛ выпал на еще более позднее время, чем конец группового этапа Лиги Европы. Непонятно, зачем это было сделано. Наверное, чтобы ради чемпионата мира закончить сезон в мае. В общем, будем играть в тех условиях, какие есть…

Напомним, сегодня состоится матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив". Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). Ожидается, что команды выйдут на поле при темературе минус 12 градусов. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.