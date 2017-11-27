Александр Коломейцев: "Какая будет погода - в такую "Локомотив" и будет играть"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев отметил, что команда хочет уйти на перерыв на первом месте. По его словам, железнодорожники будут играть при любой погоде, несмотря на сложности календаря.
- Хочется уйти на перерыв на первом месте. Какая будет погода — в такую и будем играть, - приводят "Известия" слова Коломейцева. - Сейчас уже ничего не поменяешь. В этом году последний тур РФПЛ выпал на еще более позднее время, чем конец группового этапа Лиги Европы. Непонятно, зачем это было сделано. Наверное, чтобы ради чемпионата мира закончить сезон в мае. В общем, будем играть в тех условиях, какие есть…
Напомним, сегодня состоится матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив". Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). Ожидается, что команды выйдут на поле при темературе минус 12 градусов. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://iz.ru/675589/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/aleksandr-kolomeitcev-esli-tcska-sygral-v-khabarovske-sygraem-i-my
defender_8
Хотелось бы знать, у наших футболистов есть хоть мало-мальское представление о том, что где-то в недрах нашего футбола прячется некая структура под названием "профсоюз"? По международным нормам она обязана выступать против всякого рода несправедливостей по отношению к игрокам. К таким несправедливостям относится вопиющая глупость нашего футбольного руководства, заставляющая проводить игры в 16 градусный мороз. Все знают, чем эта авантюра закончилась для ЦСКА. И тут появляется фигура могучего Коломейцева, который как жертвенный баранчик на всю страну заявляет о том, ..."что ничего не поделаешь, играть придётся..." А зачем, Коломейцев? У вас крепкие кости и связки? Почему не предусмотреть в календаре резервные поля на юге страны на случай экстремальной погоды и поберечь игроков? Но у Мутко сейчас другие проблемы - он отражает антидопинговую атаку Запада. А где же бывший футболист-писатель Широков? Он вроде в упомянутым мной профсоюзе?
07:54