Александр Кокорин: "Сделал бы счет 2:2, игра была бы интереснее"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России посетовал, что ему не удалось реализовать момент в концовке первого тайма при счете 1:2.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) отметил, что когда его команда отыграла один мяч, то подумала, что вернула игра, но не хватило одного гола.

– Что не получилось у "Зенита"?

– Забить. Пропустили быстро два мяча, получилось отыграть один. Подумали, что вернули игру, но второго гола не хватило. В конце понятно, что мы всеми силами пытались забить, но пропустили третий мяч на контратаке.

– Когда в конце первого тайма не смогли попасть в ворота, сердце екнуло?

– Да нет. Я видел, что мяч перелетал, что я не дотягиваюсь, но все-таки хотел достать, чиркнул. Если бы чуть шел мяч пониже – все было бы нормально.

– Можно назвать этот эпизод ключевым?

– Можно. Если бы забил – счет был бы 2:2. Игра была бы интересная. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)