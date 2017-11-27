Александр Кокорин: "Сделал бы счет 2:2, игра была бы интереснее"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России посетовал, что ему не удалось реализовать момент в концовке первого тайма при счете 1:2.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Спартака" (1:3) отметил, что когда его команда отыграла один мяч, то подумала, что вернула игра, но не хватило одного гола.
– Что не получилось у "Зенита"?
– Забить. Пропустили быстро два мяча, получилось отыграть один. Подумали, что вернули игру, но второго гола не хватило. В конце понятно, что мы всеми силами пытались забить, но пропустили третий мяч на контратаке.
– Когда в конце первого тайма не смогли попасть в ворота, сердце екнуло?
– Да нет. Я видел, что мяч перелетал, что я не дотягиваюсь, но все-таки хотел достать, чиркнул. Если бы чуть шел мяч пониже – все было бы нормально.
– Можно назвать этот эпизод ключевым?
– Можно. Если бы забил – счет был бы 2:2. Игра была бы интересная. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Tribunal Z
Кокорин, с тросточкой бегал. Мяч сам собой в ворота не закатывается, надо дорабатывать все моменты до конца
22:53
Friendship07
балабол. мужчина делами доказывает. а не как ты, языком))
22:36
SSergey
Да все нормально, Санек, так еще интереснее получилось.
22:26
баламошка
Иди отдыхай, Кокошка) Вместе с Дзюбой и его пирожками.
22:21