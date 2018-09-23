Александр Кокорин: "Получилось отомстить "Локомотиву" за прошлогодние 0:3"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин подвел матча с "Локомотивом" (5:3), вспомнив о крупном поражении от железнодорожников в прошлом сезоне.

- Болельщики очень тепло приветствовали ваше первое касание мяча, слышали?

- Да, конечно. Очень приятно. У нас дома приятно играть, собирается по 50 тысяч зрителей. Всегда здорово играть в такой атмосфере. Даже когда игра на третий день, нет сил, тяжелые перелеты - при такой поддержке играть легче, - сказал Кокорин.

- Много говорили о том, что после вашей травмы ее отголоски долго могут преследовать.

- Ну не отголоски. Просто чувствуешь, что она была - это на психологическом уровне. Ну да была, но это дело времени. До первого стыка.

- Вспомнили перед матчем прошлогодние 0:3 от "Локо"?

- Отомстить получилось, но и тогда была хорошая игра. Мне кажется, не по результату. Куча моментов было не смогли забыть, а потом пропустили на контратаках. Естественно, реабилитировались. Если посмотреть историю встреч с "Локомотивом", то у нас реально хорошие игры. (Игорь Новиков)

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