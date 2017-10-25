Александр Кокорин: "Мой любимый клуб - "Барселона", я бы хотел там играть"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на благотворительной встрече с детьми отметил, что его любимый футболист – Роналдо. Форвард также добавил, что хотел бы играть в "Барселоне".

– Кто ваш любимый футболист?

– Роналдо. Который толстенький.

– В каком клубе хотите завершить карьеру?

– Если брать российские клубы – в "Зените". Мой любимый клуб – "Барселона", я бы хотел там играть. Но чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

– Сильно изменилась ваша жизнь после рождения ребенка?

– Сильно, конечно. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции.

– Ваш самый лучший матч?

– Много было хороших игр, сложно выделить одну. В последнее время запомнился со "Спартаком". Весь Петербург всегда радуется, когда обыгрываем "Спартак"!