Александр Кокорин: "Мне без разницы с кем играть в атаке - с Заболотным или Дриусси"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" заявил, что ему без разницы с кем играть в нападение. Тем не менее, он понимает, что стили игры Антона Заболотного и Себастьяна Дриусси различаются.
– Для вас есть разница, с кем играть в нападении – с Антоном Заболотным или Себастьяном Дриусси?
– Конечно, нет. Я же не тренер и не выбираю состав. Мне без разницы, с кем меня поставят играть. Понятно, что в тактическом плане мои задачи на поле меняются в зависимости от качеств партнеров. Явно видно, что Антон может побороться за мяч, сыграть вверху, сделать скидку на партнера. А Себа – скоростной игрок, который в нужный момент забежит за спину чужому защитнику.
– Антон Заболотный уже адаптировался в "Зените"?
– Я примерно понимаю, где могу получить мяч от Антона, но по исполнению не всегда получается сделать то, что мы хотим. Заболотный пока еще не до конца адаптировался к нашей игре, но с каждым матчем он будет потихоньку прибавлять и скоро заиграет на максимально высоком уровне.
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https://iz.ru/718415/aleksei-fomin/aleksandr-kokorin-protiv-komand-vrode-leiptciga-priiatno-igrat