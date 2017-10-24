Александр Кержаков: "Убежден, что "Зенит" станет чемпионом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в интервью "Известиям" отметил, что Роберто Манчини не дает подумать футболистам команды из Санкт-Петербурга, что борьба в чемпионате закончилась. Тем не менее, по его словам, сине-бело-голубые - самая сильная команда в России на данный момент.

- В августе вы говорили, что "Зенит" в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

- Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет "Зенит". После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное - игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

- О том, что "Зенит" точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

- Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове. Тем не менее я убежден, что "Зенит" в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас - самая сильная команда в России.