Александр Кержаков дал прогноз на ЦСКА - "Спартак"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков дал свой прогноз на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак". По его словам, возможное отсутствие Игоря Акинфеева в воротах – серьезная проблема для армейцев.



– Мой прогноз на дерби – 1:1. Думаю, отсутствие Акинфеева в воротах ЦСКА – это один из важнейших факторов, – отметил Кержаков в эфире программы "Все на футбол". – То, насколько армейцы зависят от него, можно посмотреть на примере недавнего матча. Когда нет Игоря, это дает нервозность всей команде.

Не знаю, чего дальше ожидать от „Спартака“. Но для меня сейчас настоящий "Спартак" – лихорадочный, поскольку победы сменяются крупными поражениями, и можно вспомнить блеклую ничью в Уфе. То есть красно-белых немного лихорадит "синдромом второго года". От команды ждут гораздо большего, чем в прошлом году.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.