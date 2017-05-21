Александр Гришин: "Я болею за ЦСКА, а не против "Зенита" или "Спартака"

Бывший полузащитник ЦСКА и теперь уже экс-тренер молодежки армейцев Александр Гришин в интервью "СЭ" назвал попадание красно-синих в Лигу чемпионов успехом. Он добавил, что необходимо уменьшить количество агрессии на трибунах.

– Второе место ЦСКА с учетом кадровых проблем – серьезное достижение в этом сезоне?

– Конечно, попадание в Лигу чемпионов – это успех. Только два места позволяют там оказаться. Сейчас футбол – это уже бизнес, люди бьются не только за медали, но и за деньги. А где их можно получить? В Лиге чемпионов. Так что задача выполнена.

– По качеству игры ЦСКА сильнее "Зенита"?

– Однозначно. Здесь даже глупо спорить. ЦСКА оказался более сплоченной командой. Армейцы играли в более организованный футбол. Так что мы заслуженно опередили питерцев. У "Зенита" тоже хорошая команда. Но это, как говорится, спорт.

И здесь не должно быть какого-то негатива. Каждый должен болеть за свой клуб и радоваться успехам своего коллектива. Плохо, когда радуются неудачам других команд… Нельзя желать кому-то зла. Я болею за ЦСКА, а не против "Зенита" или "Спартака". Мне кажется, надо стать добрее и терпимее. Тогда мы избежим агрессии на трибунах, никто не будет кричать матом. Чуть-чуть нужно перевернуть менталитет, тогда станем собирать полные стадионы.

– Это непросто сделать…

– Согласен, тяжело, но давайте это делать всем миром. Зато получим хороший продукт, полные стадионы, детские сектора. Я иногда хожу на домашние матчи с дочкой. Такой мат стоит… И как мне ей объяснить, что кричат фанаты? (Виталий АЙРАПЕТОВ)