Александр Гришин: "Русенборг" - фаворит в матче с молодежкой ЦСКА"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что команде придется непросто в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против "Русенборга". Первый поединок состоится 22 февраля.

- ЦСКА достался сложный соперник, и от матча с "Русенборгом" точно не нужно ждать выноса в одну калитку, более того, в данный конкретный момент наш соперник - фаворит в паре, - цитирует "Р-Спорт" Гришина. - Само собой, мы приложим максимум усилий, но нужно понимать, что мы с декабря не провели боевым составом ни одного контрольного матча, команда собралась в том виде, в котором может завтра выйти на поле, лишь три дня назад.

В этой ситуации по-настоящему 12-м игроком могут стать наши болельщики, которых я приглашаю на матч. Это настоящий еврокубок, это возвращение футбола после паузы, и мы надеемся и рассчитываем на поддержку всех армейцев.