Александр Гришин: "Чалову нельзя опускать руки. У Гончаренко нет 11 неприкасаемых, и это здорово"

Бывший старший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин в интервью "СЭ" отметил, что нападющий Федор Чалов должен доказывать свою состоятельность на тренировках. Игрок в этом сезоне получает не так много игровой практики.

– Кстати, все заговорили о Жамалетдинове, но при этом Чалов ушел в тень. Что ему мешает?

– Молодые игроки часто нестабильны. Тренер должен каждый раз угадывать, кого ставить, а кого нет. Плюс пресловутый синдром второго года. Главное, чтобы Федор не опускал руки, продолжал изо всех сил тренироваться. Это обычная конкурентная среда: до это сидел Жамалетдинов, теперь наоборот. Важнее, что все, кто есть сейчас в обойме у Гончаренко, попадают в ротацию. Нет 11 неприкасаемых. Это здорово. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Александра Гришина