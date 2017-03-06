Александр Григорян: "Предпосылок к поражению "Анжи" от "Рубина" не было"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после игры 18-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1) подчеркнул, что у команды нет проблем с физической готовностью. Специалист подчеркнул, что удаление полузащитника Саида Эззатоллахи повлияло на результат.

– Мы не забили пенальти, владели территориальным преимуществом, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Я не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что мы хотели, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к проигрышу не было. Свою роль сыграло удаление. В меньшинстве мы допустили ошибку. Проблемы с физической готовностью команды? Абсолютно нет!

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"