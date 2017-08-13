Александр Григорян: "Махачкала для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы"

Бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян во время пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3) заявил, что ему было приятно работать с махачкалинским клубом, так как он чувствовал себя здесь комфортно. Напомним, что сразу после игры 50-летний специалист объявил о своей отставке.

– Для меня это был крайне важный этап, – цитирует официальный сайт "Анжи" Григоряна. – Махачкала для меня - земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу.

Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. В Махачкале есть все условия для работы, у команды просто шикарная база.

Что бы я сделал по другому? В эту заявочную кампанию я убеждал руководство в том, что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей, надо сделать ставку на ребят, которых знаю из ФНЛ, на игроков, у которых горят глаза и имеется огромная мотивация.

Уверяю вас, я ни в ком не ошибся. К примеру, Карасев, видя насколько это важный матч, вышел, несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите, как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать. Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши игроки атаки с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый.

Еще один момент, видя, сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибеля была только в лице Багаева, и я жалею, что не доверился ему. В премьер-лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава или даже одна неэффективная замена по ходу игры будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации.