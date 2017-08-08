13:07 | Футбол — РФПЛ

Александр Григорян: "Хочу поздравить "СКА-Хабаровск" с победой и пожелать удачи"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян считает, что в матче 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" его команде не удалось справиться с насыщенной обороной и быстрыми контратаками соперника. Специалист, работавший в дальневосточной команде в сезонах-2011/12 и 2015/16, не стал выделять никого из игроков соперников.

– Игра была очень сложной, – сказал Григорян во флеш-интервью. – Она изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме мы пытались комбинировать, треугольник ЛипартияМаркеловБазелюк провел несколько комбинаций. После перерыва получилось больше.

Что не получилось? Вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки. Не могу никого выделить в составе "СКА-Хабаровск". Хочу поздравить команду с победой и пожелать ей удачи.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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серж семенович

..правильно желает ....готовит себе ерадром запасной ...

14:52

доктор Фишер

Хача сегодня выгонят. Перейдет надувальщиком мячей в "Арарат"

13:59

Pleafant

Языком болтать,не мешки ворочить.Кроме болтавни Григорян ничего собой не являет.

13:57

Borhes

Напыщенный, весь из себя аж смотреть на него не приятно. Наверно самый переоцененный тренерок

13:27

Sobakin94

Давно пора вернуть Григоряна тренировать женщин! Вот там пусть свои понты проявляет!

13:26

Levbereg

Ну, что Александр! Собирайте чемаданы?

13:12