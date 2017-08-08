Александр Григорян: "Хочу поздравить "СКА-Хабаровск" с победой и пожелать удачи"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян считает, что в матче 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" его команде не удалось справиться с насыщенной обороной и быстрыми контратаками соперника. Специалист, работавший в дальневосточной команде в сезонах-2011/12 и 2015/16, не стал выделять никого из игроков соперников.

– Игра была очень сложной, – сказал Григорян во флеш-интервью. – Она изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме мы пытались комбинировать, треугольник Липартия – Маркелов – Базелюк провел несколько комбинаций. После перерыва получилось больше.

Что не получилось? Вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки. Не могу никого выделить в составе "СКА-Хабаровск". Хочу поздравить команду с победой и пожелать ей удачи.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"