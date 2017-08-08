Александр Григорян: "Хочу поздравить "СКА-Хабаровск" с победой и пожелать удачи"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян считает, что в матче 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" его команде не удалось справиться с насыщенной обороной и быстрыми контратаками соперника. Специалист, работавший в дальневосточной команде в сезонах-2011/12 и 2015/16, не стал выделять никого из игроков соперников.
– Игра была очень сложной, – сказал Григорян во флеш-интервью. – Она изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме мы пытались комбинировать, треугольник Липартия – Маркелов – Базелюк провел несколько комбинаций. После перерыва получилось больше.
Что не получилось? Вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки. Не могу никого выделить в составе "СКА-Хабаровск". Хочу поздравить команду с победой и пожелать ей удачи.
серж семенович
..правильно желает ....готовит себе ерадром запасной ...
14:52
доктор Фишер
Хача сегодня выгонят. Перейдет надувальщиком мячей в "Арарат"
13:59
Pleafant
Языком болтать,не мешки ворочить.Кроме болтавни Григорян ничего собой не являет.
13:57
Borhes
Напыщенный, весь из себя аж смотреть на него не приятно. Наверно самый переоцененный тренерок
13:27
Sobakin94
Давно пора вернуть Григоряна тренировать женщин! Вот там пусть свои понты проявляет!
13:26
Levbereg
Ну, что Александр! Собирайте чемаданы?
13:12