Александр Глеб: "Стадион в "Уфе" - нефартовый для "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крылья Советов" Александр Глеб после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) посетовал, что соперник воспользовался ошибкой самарцев. Хавбек поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Проиграли, расстроились, – сказал Глеб. – В случае с первым голом о недонастрое не стоит говорить, просто невнимательность. Нелепая ошибка, тяжело комментировать. После пропущенного гола стремились доминировать, создавать моменты, в этом плане второй тайм был получше.

- Уже второй матч в Уфе, к газону привыкли?

- Хотелось бы играть дома, какой-то нефартовый стадион для нас. Хочется, чтобы уже в Самаре подготовили поле, и мы смогли бы играть перед своими болельщиками. Все-таки на синтетике немного по-другому играется. Спасибо самарским фанатам, что приехали и поддержали нас в очередной раз. Конечно, разочаровали, но будем исправляться. (Иван УРАЛЬСКИЙ)