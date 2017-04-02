Александр Глеб: "Крылья" могли набрать очки, но сами привезли себе голы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что ему не хватило сил на всю игру, поскольку он неделю не тренировался после травмы.

– Вас заменили по ходу матча. Как себя физически чувствуете? Не хватило сил?

– Да. Я неделю не тренировался после травмы. Конечно, физически немного подсел. Но есть время набрать кондиции. Будем двигаться вперед.

– Можно было набрать хотя бы очко в мачте с ЦСКА?

– Конечно, можно. Мы сами себе и привезли голы. Не накрыли удар в первом тайма, и во втором тоже не разобрались в ситуации. Вроде бы, игрок находился в офсайде. Все остановились, а тут с краю вбежал второй футболист. Нужно работать, чтобы не допускать такие ошибки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)