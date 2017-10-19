Александр Ерохин: "Зенит" поедет в Москву за победой в игре с ЦСКА"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) отметил, что у команды есть два дня для подготовки к игре 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. Хавбек подчеркнул, что питерцы поедут в Москву за победой.

– "Зенит" хорошо готов к ЦСКА?

– Будем готовиться. У нас есть два дня, чтобы восстановиться и подойти к этой игре на сто процентов.

– Армейцы будут вдвойне злы после поражения от "Базеля"?

– Честно говоря, за них не могу сказать. Скажу за нашу команду: мы поедем в Москву с мыслями только о победе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"