19:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Ерохин: "Мы сосредоточены на "Томи", о "Манчестер Юнайтед" не думаем"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против "Томи" (2:0) отметил, что команда реализовала не все имевшиеся моменты. Хавбек подчеркнул, что команда не думает о противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

– Два гола – это хорошо, но у нас есть и другие моменты, которые нужно реализовывать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Ерохин. – "Ростов" должен продолжать играть в свой футбол. Мы сосредоточены на этом матче, о "Манчестер Юнайтед" не думаем. Во втором тайме нужно продолжать играть с самоотдачей.

Трансляция матча  "Томь" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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