Александр Егоров: "Виновники в нецензурной брани в Каспийске установлены, в понедельник все документы передадим в КДК"

И.о. главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, что виновники в нецензурной брани в Каспийске после матча "Анжи" – "Урал" установлены. Егоров также добавил, что необходимые документы для рассмотрения дела будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС в понедельник.

– Виновные в нецензурной брани идентифицированы, рапорт написан, – сказал Егоров. – В понедельник все документы будут переданы в КДК.

– И кто в итоге ругался?

– У меня пока нет информации, я не видел рапорта. Сегодня вечером приедут судьи с матча, в понедельник узнаем. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте – махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе.