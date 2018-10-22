Александр Егоров – Семину: "Я за введение видеоповторов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции, посвященной итогам 10-го и 11-го туров чемпионата России сказал, что поддерживает введение в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

– Просьба всем представителям СМИ – передайте Юрию Семину мои слова. Юрий Павлович, я за внедрение ВАР, – сказал Егоров. – Он часто спрашивает, почему я не говорю о необходимости использования новых технологий. Решил сказать об этом публично.

– Андрей Червиченко недавно говорил, что Россия станет последней страной, в которой внедрят ВАР, после чего все арбитры уйдут на пенсию.

– Сидя на берегу Лазурного берега и глядя на шикарную яхту, можно говорить что угодно. А наша задача – отмечать ошибки и работать над ними. Если введем VВАР, я, может быть, стану первым руководителем ДСИ, который уйдет на пенсию. (Андрей Михайлов)

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