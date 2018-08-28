Александр Егоров: "Прошедший тур арбитры не могут занести себе в актив"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров отметил, что в прошедшем туре судьи допустили много ошибок.

– В матче "Рубин" – ЦСКА был спорный момент по Фернандесу в штрафной. Как прокомментируете?

– Арбитр ошибся. Слава Фернандеса сыграла против него. По всей видимости, Виталий Мешков держал в голове этот момент. Не поверил.

– Вы выступили с инициативой не критиковать судей...

– Я не выступаю с такой инициативой, если мы допускаем ошибки. Мне понравились слова Артура Нигматуллина, что наше дело играть, а специалисты разберутся. Что критиковать? Вы сами после игры спрашиваете о том, как я оцениваю судейство. Давайте говорить об игре. Если я скажу, что клуб выбрал неправильную тактику и так далее – это будет неинтересно. Я не скрываю, что в этом туре было допущено много ошибок, не говорю, что мы белые и пушистые. Этот тур не можем занести себе в актив. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)