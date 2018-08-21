Александр Егоров: "Профессия арбитра – криминальная? Почему о нас можно говорить все, что угодно?"

Глава департамента судейства и инспектирования РПЛ Александр Егоров считает, что запрет высказываний в адрес судей – не абсурдное решение.

– Вам не кажется, что запрет высказываний в адрес судей – абсурдное решение?

– Есть мысль выйти с таким предложением. Не обязательно это будет принято. Критика должна быть обоснованной. Если мы ошиблись, мы ничего не скрываем. После тура ив собрались всем департаментом, просмотрели все спорные моменты. Сейчас инспекторам отправляем наше мнение. Профессия арбитра – криминальная, плохая? Почему можно говорить все, что угодно? В Англии же выходят судьи. Говорят что-то великие, как Фергюсон или Моуринью и их штрафуют. Галицкий задал мне вопрос, имеет право. Я ему ответил.

Я не собираюсь никого "отмазывать". Если мы совершили ошибку, то признаем это. Но мы же не всегда делаем что-то плохое. Мы хотим делать так, чтобы всем было лучше, и наша работа была незаметной. Получается не всегда. (Ярослав СУСОВ)