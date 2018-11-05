Александр Егоров признал: "Судья ошибочно засчитал победный гол "Локомотива" в матче с "Арсеналом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что главный арбитр Сергей Иванов ошибся, засчитав гол Антона Миранчука в матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Арсенал" (3:1).

(о моменте, в котором сначала дали угловой, хотя мяч ушел от Мануэла Фернандеша, а не Мирзова - и он стал спорить и получил желтую, а потом в атаке вторым темпом за пределы поля в борьбе с Крыховяком улетел Лесовой и Антон Миранчук сделал счет 2:1 на 70-й минуте)

- Мы рассматриваем по эпизодам. В первом, даже если судья ошибся, его потом накажут. Но дело футболиста - играть. Мирзов зря дал волю эмоциям. Во втором, я смотрел повтор, и там было видно движение локтем, - это нарушение. Сергей Иванов должен был зафиксировать фол. Но он этого не сделал. Считаю, судья ошибся.

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