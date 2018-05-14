Александр Егоров: "Поддерживаю решение Лапочкина наказать Набабкина желтой карточкой. Поддержал бы и красную"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку работе рефери Сергея Лапочкина в матче 30-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Анжи" (2:1). Арбитр, напомним, ошибочно не удалил защитника армейцев Кирилла Набабкина. Тот на 32-й минуте встречи нарушил правила в единоборстве с Арсеном Хубуловым, убегавшим один на один с вратарем.

– Момент на 32-й минуте матча, скажем так, пограничный, – отметил Егоров. – Он показал желтую карточку Набабкину, и я поддерживаю ее. Если бы он показал красную карточку, я бы тоже поддержал его решение, потому что момент был очень тонким. Там не было момента, в котором бы игрок пробивал уже в пустые ворота. К тому же рядом с Хубуловым и Набабкиным рядом находился Фернандес, поэтому этот эпизод сложно назвать "фолом последней надежды". Отсюда мне понятно его решение, несмотря на то, что существуют критерии, которые рекомендуют в таких эпизодах показывать красную карточку.

И повторюсь, если бы он показал красную карточку, я бы также поддержал его решение. Этот момент будет вынесен на контрольно-квалификационную комиссию, она этот эпизод изучит. Сейчас я вам озвучиваю свою точку зрения. И я его решение принимаю и поддерживаю. (Андрей СИЗЯКИН)

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