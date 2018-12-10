Александр Егоров: "Поддерживаю Карасева в ключевых решениях в матче "Крылья" - "Ростов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в общих чертах прокомментировал работу Сергея Карасева на матче "Крылья Советов" - "Ростов".

- Появилась информация, что арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за матч "Крылья Советов" - "Ростов". Это так?

- Не могу это комментировать. Могу сказать в общих чертах. Я удовлетворен работой Сергея и поддерживаю его в ключевых решениях в игре "Крылья Советов" - "Ростов". Да, есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов. (Виталий Айрапетов)