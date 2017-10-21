Александр Егоров остается в РФС. Карьеру арбитра возобновлять не станет

Известный арбитр Александр Егоров продолжит работу в департаменте судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Немногим более недели назад возникла ситуация, при которой он мог покинуть должность заместителя главы ДСИ и попытаться возобновить судейскую карьеру. Однако в итоге Егоров останется в РФС и с начала недели продолжит выполнение своих обязанностей. (Александр БОБРОВ)

Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру //

Арбитр Егоров завершил карьеру. Что это значит? //

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