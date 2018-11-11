Александр Егоров: "Очень доволен работой Москалева на матче ЦСКА - "Зенит"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что доволен работой арбитра Владимира Москалева на матче 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом" (2:0).

- В таких играх подход к оценке чуть повыше, - сказал Егоров в эфире канала "Матч ТВ". - Я очень доволен работой Москалева. Пенальти на Набабкине? Он не играл рукой и не выбивал мяч. В игре были пограничные моменты. В первой половине первого тайма арбитр давал играть и бороться. Потом он стал показывать желтые карточки.

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