Александр Егоров: "Мне рыбку дали. Сейчас пиво попью и сниму напряжение"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров после матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" рассказал, как он справляется с давлением в связи с недавними судейским скандалами.

– Как справляюсь с давлением? На самом деле, эмоции бывают после игр, – отметил Егоров в эфире программы "После футбола". – Они иногда не в том контексте, не та интонация. Все может перерасти в снежный ком. Хочу через вас еще раз перед Андреем Тихоновым извинится и передать ему большой привет, и его семье. Хочу еще раз сказать, что это эмоции, которые иногда зашкаливают.

Что касается нервного напряжения. Вот, я приехал в Питер – мне рыбку дали. Сейчас пиво попью и сниму напряжение. В любой ситуации нужно сохранять человеческие качества и свое лицо. Тогда все будет нормально. На поле мы можем быть лютыми соперниками, а после матча мы должны оставаться людьми и друзьями.